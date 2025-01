Když začátkem prosince ministerstvo životního prostředí oznámilo, že plánuje omezit dotace na výstavbu domácích fotovoltaických elektráren, spustilo to vlnu kritiky. A to hlavně ze strany instalačních firem, na které tvrdě dolehl propad poptávky od majitelů rodinných domů. Když se k tomu přidá omezení podpory ze strany státu, bude to prý pro ně likvidační. Dotace ještě před rokem činily až 200 tisíc korun, pak 160 tisíc a v prosinci ministerstvo navrhlo 120 tisíc korun. Nakonec je to ale trochu jinak a nová podpora, o kterou bude možné žádat od 20. února, může být i vyšší.

„Pár týdnů zpátky jsme byli hodně v depresi, ale s ministerstvem se nám podařilo domluvit nové podmínky,“ říká Radek Orság, jednatel a ředitel společnosti SolSol, předního dodavatele panelů a dalších komponentů k fotovoltaickým elektrárnám na český trh. Základní dotace na domácí elektrárny sice klesla až na 100 tisíc korun, jsou ale způsoby, jak si lze tuto podporu o desítky tisíc korun navýšit.

