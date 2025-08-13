Růžolící děvče s pecnem čerstvě napečeného chleba, dobře stavěný jinoch za volantem traktoru. Bukolické obrázky venkova, které mají evokovat „staré dobré časy“ (které fakticky nikdy neexistovaly), dlouho formovaly pohled na regiony. Seberealizace a rozvoj sociálního kapitálu se reálně odehrávaly v úzkém kruhu rodiny, zahrady, případně přilehlého hospodářství, leckdy hojně zavlaženého národními i evropskými dotacemi. Zkrátka často se zdá, že se v projevech politiků zhmotňují romány Jindřicha Šimona Baara, Aloise Jiráska, to vše lehce křísnuté Babičkou Boženy Němcové.
Realita je od romantických představ hodně vzdálená. Skutečností je totální rozparcelovanost České republiky, nesmyslné množství krajů, největší počet obcí na počet obyvatel v Evropě, extrémní decentralizace a z toho plynoucí nadměrné náklady. A také růst chudoby, sociální vyloučenosti, šedé ekonomiky a korupce.
Co se dočtete dál
- Jak se liší ekonomická realita a politické vize venkova.
- Jak se ekonomicky vyvíjí Česká republika ve vztahu k průměru EU.
- Co všechno by vyřešil skutečný rozvoj regionů.
