Vedle důchodové a zdravotnické reformy patří k letitým restům českého státu i reforma plateb za elektrické sítě. Stejně jako u předchozích dvou všichni v zásadě vědí, že je nevyhnutelná. Cílem je, aby se soustava využívala efektivněji a snížila se tím potřeba miliardových investic. Jelikož však ve výsledku mohou některým spotřebitelům účty za elektřinu vzrůst, jde o třaskavé a politicky snadno zneužitelné téma, ke kterému zúčastněné strany přistupují s maximální obezřetností.

Tahounem změn je v posledních době Energetický regulační úřad (ERÚ) a po letech příprav i odkladů je zčásti hotovo. To platí pro průmyslové podniky a další velké odběratele připojené na vedení na hladině vysokého a velmi vysokého napětí, kteří do nového systému vstoupí s rokem 2027. Pro domácnosti a malé podnikatele na nízkém napětí se největší změna ve vyúčtování za elektřinu od šedesátých let minulého století teprve rodí, už se však rýsují některé základní obrysy. Třeba to, že aspoň zpočátku bude dobrovolná.

Co se dočtete dál Co je základní myšlenka reformy tarifů v elektroenergetice.

Proč při přípravě panují hlavně obavy z „chalupářů“.

Kdo z velkoodběratelů na chystané změně vydělá a kdo si připlatí.

Kolik už v roce 2027 ušetří domácnosti.