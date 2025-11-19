Energetická proměna Česka právě probíhá. Energetický regulační úřad (ERÚ) intenzivně reviduje energetickou infrastrukturu a připravuje nové tarify společně s dodavateli a u některých domácností se již instalují chytré měřiče energií.
Zatímco podle ERÚ by se nové tarify a způsoby vyúčtování měly na domácnosti plošně promítnout až kolem roku 2030, dodavatelé energií nečekají a nové tarify v souladu s plánovanými změnami navrženými ERÚ testují již nyní. Např. ČEZ spustil v říjnu 2025 tzv. dynamický tarif. Ten odměňuje domácnosti, které přesunou svou spotřebu do hodin, kdy je dodávka elektřiny pro ČEZ levnější.
Co se dočtete dál
- Jak budou nové tarify v praxi ovlivňovat účty různých typů domácností.
- Proč mají přístup k chytrým elektroměrům převážně domácnosti s vyšší spotřebou.
- Jaké bariéry brání nízkopříjmovým domácnostem v účasti na energetické tranzici.
