Takzvané hodnocení zdrojové přiměřenosti je ze své podstaty čtením pro ty nejfundovanější energetické odborníky. Vzhledem k úbytku fosilních elektráren a nestabilitám v síti vedoucím k letošnímu blackoutu ve Španělsku a „skoroblackoutu“ v Česku ale význam těchto analýz výrazně roste. Mohou mít totiž dalekosáhlé dopady nejen na bezpečnost dodávek elektřiny, ale i peněženky odběratelů.
Ve středu zveřejnilo své celoevropské hodnocení (ERAA 2025) pro letošní rok sdružení provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E. To upozorňuje na brzký výpadek značných fosilních kapacit, jejichž ekonomika přestává dávat smysl. Dostatečná náhrada, ať už v podobě obnovitelných, jaderných či plynových zdrojů, nemusí být v krátkodobém horizontu k dispozici a teprve v polovině příští dekády začne vznikat.
Co se dočtete dál
- Kolik hodin může být v následujících letech Česko bez elektřiny.
- Jak se čísla změnila oproti loňskému hodnocení.
- Proč je nová analýza důležitá pro Pavla Tykače i plánované plynové elektrárny.
- Proč řada expertů výsledky zpochybňuje.
