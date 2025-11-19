Holdingu EPH českého miliardáře Daniela Křetínského a francouzské skupině TotalEnergies se založení společného podniku podařilo téměř dokonale utajit. Projekt Kafka, jak obě skupiny připravovaný obchod podle pražského a ve Francii dobře známého spisovatele interně nazývají, se připravoval bez externích poradenských firem a i v samotném EPH o něm věděly jen jednotky lidí.
O to zásadnější transakce pro obě strany je. V případě EPH lze dokonce mluvit o nejzásadnějším obchodu v historii holdingu.
Co se dočtete dál
- Jak se zrodil obchod mezi EPH a TotalEnergies.
- Co je o budoucím společném podniku známo.
- Proč je pro Francouze výhodné mít společný podnik s českým miliardářem.
- A proč je to výhodné pro Daniela Křetínského.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.