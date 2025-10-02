Český miliardář Daniel Křetínský vzdává souboj o podíl v ocelářské divizi německé společnosti Thyssenkrupp. Jeho energetický a průmyslový koncern EP Group držel od loňského května 20 procent akcií Thyssenkrupp Steel Europe. Měl zájem dostat se na poloviční podíl a mít společný podnik s mateřskou skupinou Thyssenkrupp AG. Nakonec je ale dohoda s koncernem jiná: Křetínský se své pětiny zbavuje a spolu s dalším manažerem EP Group Jiřím Nováčkem rezignoval na místo v dozorčí radě.
Co se dočtete dál
- Jaká je situace v německé ocelářské divizi Thyssenkrupp.
- Jaká je cena, kterou Křetínský získá za prodej 20 procent.
- Jaký může být další vývoj v německém ocelářství.
