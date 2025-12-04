Se začátkem adventu startuje také období tematických vánočních reklam v televizi a na internetu. Ta, kterou natočil česko-rakouský režisér Markus Krug, se ale na české scéně neobjeví. Bude se vysílat ve Velké Británii. Krug říká, že se po dlouhé době začal dostávat k lukrativním zakázkám – nyní dostal příležitost od jedné z nejstarších firem v Evropě. Pomohla mu k ní česká byznysová stopa, série náhod, ale také promyšlený networking.
Pětatřicetiletý scenárista a režisér se proslavil především spoluprací s Kazmou na pořadu One Man Show, nyní byl vidět především jako mozek reality show Zrádci v televizi Prima. Ta se natáčela letos na jaře, poslední díl vyšel o uplynulé neděli.
Co se dočtete dál
- Pro jakou firmu Krug natáčel.
- Jak se k zakázce dostal.
- Proč je klíčové networkovat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.