Ve Velké Británii sílí kritika fungování tamní pošty pod českým vlastníkem. Royal Mail, respektive její mateřskou společnost International Distribution Services (IDS), loni na jaře převzala skupina EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského za 3,57 miliardy liber, tedy lehce přes 100 miliard korun. Vedení pošty bude na konci března u poslaneckého výboru čelit dotazům ohledně neschopnosti firmy plnit stanovené cíle.
Výbor pro obchod a podnikání (The Business and Trade Committee) je vlivný orgán Dolní sněmovny, který v britském parlamentním systému hraje roli kontrolorů nad klíčovými sektory ekonomiky. Výpovědi při veřejných slyšeních jsou často přenášeny živě a poslanci bývají při výslechu důslední a neústupní. Proto se o akci v britských médiích mluví jako o „grilování“.
Co se dočtete dál
- Proč se Daniel Křetínský rozhodl jít před parlamentní výbor?
- Kdy k zasedání dojde?
- Co se od něho dá očekávat?
- Co brání jeho plánu transformace britské pošty?
