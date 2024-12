Britská vláda schválila prodej firmy International Distribution Services (IDS), která je vlastníkem britské pošty Royal Mail, firmě EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského. Vyplývá to z pondělního oznámení vlády. Cena zbylého podílu činí zhruba 3,6 miliardy liber (v přepočtu přibližně 108 miliard korun), což celý podnik ohodnocuje na 5,3 miliardy liber (160 miliard korun) včetně dluhu. Převzetím IDS Křetínský získává Royal Mail.

Vláda si ve firmě ponechá takzvanou zlatou akcii. To znamená, že jakékoli změny ve vlastnictví, daňovém sídle nebo sídle centrály budou vyžadovat její souhlas. Nový vlastník musí zachovat povinnost univerzální služby, která v současnosti mimo jiné znamená, že pošta musí doručovat dopisy šest dní v týdnu, od pondělí do soboty, a balíky od pondělí do pátku.

Křetínský slíbil i další záruky, včetně respektování požadavku odborů, že nebude nuceně propouštět. Zaměstnanci také dostanou desetiprocentní podíl z dividend. Vznikne rovněž skupina zaměstnanců, která se bude každý měsíc scházet s ředitelem Royal Mail, aby zaměstnanci měli větší slovo v rozhodování o jejím řízení, napsal server BBC.

Vedení společnosti IDS už v květnu přijalo Křetínského nabídku na převzetí za 3,6 miliardy liber (téměř 110 miliard korun) a doporučilo akcionářům, aby ji schválili. Transakce čekala na nutné povolení britských úřadů v rámci zákona o národní bezpečnosti a investicích.

IDS vedle ztrátové pošty Royal Mail vlastní i ziskovou mezinárodní balíkovou síť GLS. Royal Mail funguje přes 500 let a v současné době zaměstnává více než 150 tisíc lidí. Křetínský už dříve uvedl, že má k její historii a tradici „maximální respekt“. Jeden z nejbohatších Čechů má od roku 2022 v mateřské společnosti IDS podíl 27,5 procenta.

„Skupina EP nadále docela rychle vstupuje do dalších odvětví, která jsou ohrožena systémovou změnou, nikdo o ně nemá zájem, a tak se dají kupovat za ceny hluboko pod účetní hodnotou,“ řekl ČTK analytik Capitalinked.com Radim Dohnal.

Křetínský by dokončením transakce rozšířil svou rozsáhlou síť průmyslových, obchodních, finančních nebo mediálních firem v České republice i zahraničí. V Británii dříve investoval do supermarketů Sainsbury‘s i fotbalového klubu West Ham United.

EPH získává podíl ve West Burton Energy

Kromě převzetí britské pošty Royal Mail získal miliardář Daniel Křetínský prostřednictvím své firmy Energetický a průmyslový holding (EPH) také padesáti procentní podíl v britské energetické společnosti West Burton Energy. Podnik povede společně s firmou TotalEnergies, od níž poloviční podíl odkoupil. ČTK o tom v pondělí informoval mluvčí EPH Daniel Častvaj. Cenu akvizice neuvedl.

Skupina EPH akvizici realizovala prostřednictvím své dceřiné společnosti EP UK Investments (EPUKI), která působí právě ve Velké Británii. West Burton Energy provozuje plynovou elektrárnu o instalovaném výkonu 1,3 gigawattu (GW) a dále bateriové úložiště s kapacitou 49 MW. Od podílu ve West Burton Energy si slibuje zejména postavení pozice EPH na britském trhu.

Prodejcem polovičního podílu je francouzská společnost TotalEnergies, která patří k největším energetickým firmám na světě. Ta se nedávno stala stoprocentním vlastníkem firmy. Po jejím převzetí hledala partnera, který by se do projektu zapojil. TotalEnergies si zároveň ponechala zbylých 50 procent podílu.

„Partnerstvím s TotalEnergies navazuje EPH spolupráci s předním hráčem v energetickém sektoru, který má bohaté odborné znalosti v oblasti obnovitelných zdrojů a flexibilní výroby energie, a to mimo jiné v moderních plynových elektrárnách.„EPH se bude s TotalEnergies podílet jako spoluvlastník na provozu elektrárny West Burton B. Věříme, že naše odborné znalosti budou přínosem pro oba partnery a podpoří rozvoj elektrárny i jejích zaměstnanců,“ prolásil člen představenstva EPH Jan Špringl.

TotalEnergies se zaměřuje především na zpracování ropy a prodej pohonných hmot. Kromě toho podniká i v plynárenství a s dalšími energetickými komoditami. V posledních letech je aktivní také v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Po celém světě zaměstnává více než 100 tisíc lidí.

Skupina EPH zahrnuje přes sedmdesát společností v celé Evropě. Součástí holdingu jsou například energetické společnosti EP Infrastructure a EP Power Europe. Majoritním vlastníkem skupiny je jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský. Podle časopisu Forbes činí hodnota jeho majetku 290 miliard korun a v žebříčku nejbohatších Čechů je na druhém místě za dědičkou impéria PPF Renatou Kellnerovou, jejíž majetek je podle Forbes odhadován na 386 miliard korun. V roce 2020 se do akcionářské struktury EPH vrátil slovenský finančník a jeden ze zakladatelů skupiny J&T Patrik Tkáč.

Mateřskou skupinou je EPCG, do ní kromě energetické sekce patří také například mediální skupina Czech Media Invest (CMI) nebo EC Investments. V EPCG má Křetínský 89,3 procenta akcií a zbylých 10,7 procenta skupina manažerů EPH.