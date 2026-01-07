Akcie společnosti InPost vyletěly na burze v Amsterdamu v posledních dnech o desítky procent. Největší evropský provozovatel sítí výdejních boxů a logistických center pro internetové obchody dostal nabídku na úplné převzetí. Tato zpráva vyvolala velký rozruch a výraznou reakci investorů. Největším akcionářem polské „zásilkovny“ je česká skupina PPF, která na tom vydělala stamiliony eur.
Co se dočtete dál
- Kdo by mohl být zájemcem, který touží po nákupu InPostu.
- Jako roli v tom hraje PPF a private equity fond z USA.
- Proč akcie vyletěly nahoru.
