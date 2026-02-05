Výrobní a logistická společnost Filipa, která ve svých 28 závodech v Česku zaměstnává stovky lidí s handicapem, posiluje svou pozici na chráněném trhu práce. Firma podnikatele Leoše Vrbaty dokončila akvizici části společnosti Lilacosta, která se rovněž zaměřuje na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.
Co se dočtete dál
- Jakou část společnosti Lilacosta Filipa kupuje.
- Kdo jsou hlavní zákazníci skupiny.
- Proč firma provozuje také restauraci ve známé mladoboleslavské klinice.
