Ve veřejnosti nepřístupném produktovém archivu největšího výrobce hraček světa v dánském Billundu se nachází každá stavebnice, kterou skupina Lego kdy vydala. Sety tam jsou seřazené v regálech po jednotlivých letech. Zatímco v řadách se staršími daty se návštěvník dokáže ještě orientovat, oddělení s hračkami z pozdějších období už začínají být trochu nepřehledná.
Lego totiž uvádí na trh každý rok čím dál více stavebnic. Nejinak tomu bylo loni, kdy portfolio společnosti nabobtnalo na rekordní velikost 868 produktů. Zatímco nový systém Smart Play s inteligentní kostičkou, kterou skupina považuje za největší inovaci ve své historii, je záležitostí teprve letošního roku a na informace o jejím komerčním úspěchu bude potřeba si ještě počkat, mezi jednoznačné hity posledního roku lze zařadit například stavebnice formule 1.
Co se dočtete dál
- Jak se loni dařilo dánské skupině Lego.
- Jakou klíčovou akvizici výrobce hraček nedávno dokončil.
- Jakou prodejní strategii skupina Lego sleduje.
- Kdy a kde otevře druhá značková prodejna v Česku.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.