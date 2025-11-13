Jedním z klíčových milníků v téměř stoleté historii dánského výrobce hraček Lego bylo i uvedení populárních stavebnic s pirátskou tematikou na konci osmdesátých let. K mimořádně vysoké oblibě pirátské řady přispělo to, že posádka kapitána Rogera Rudovouse měla veškeré potřebné vybavení, jako jsou šavle, kanony, dřevěné protézy a háky místo rukou či truhlu plnou zlaťáků.
Truhlou s pokladem disponuje přitom i skupina Lego. Nachází se v samém centru továrny v dánském Billundu, domovském městečku, kde téměř před sto lety celý příběh Lega začal. Není však naplněná skutečným ani umělým zlatem. V betonové, ohnivzdorné a přísně střežené místnosti se skladují formy pro lisování plastových dílků. „Jedna forma stojí 250 000 až 500 000 dánských korun,“ vyčísluje manažerka komunikace Lega Trine Norsová, proč se právě tato místnost nazývá „treasure chest“.
Co se dočtete dál
- Jaké neobvyklé materiály skupina Lego při výrobě stavebnic využívá.
- K čemu Lego potřebuje extrémně drahý metanol.
- Proč je ve skladu továrny v Billundu během provozu tma.
- Jak to vypadá ve veřejnosti nepřístupné místnosti, kterou každý fanoušek Lego touží navštívit.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.