Teď už to měl být poslední měsíc, co je možné prodávat jednorázové plastové výrobky, jako jsou například plastové příbory, talíře, brčka nebo vatové tyčinky do uší. Ačkoli už nyní je tuzemské podniky nenabízí, státu i tak hrozí postih od Evropské komise. Česko totiž dosud nezavedlo zákaz zmíněných výrobků, byť se k tomu zavázalo. Potřebný zákon měl začít platit v nejzazším možném termínu – od 1. července. Jenže jak se ukazuje, zákonodárci ho nestačí tak rychle projednat. Původně mělo Česko schválit zákon už loni, poslanci to však nestihli.

Příslušný zákon teď ještě čeká poslední projednání ve sněmovně, které má proběhnout do konce června, pak v Senátu a nakonec podpis prezidenta. Všechno to do července není možné stihnout. Česku proto hrozí sankce za neplnění evropské směrnice z roku 2019, která omezení některých plastových výrobků vyžaduje. Jaká by byla výše pokuty, zatím není jasné. Omezení se zavádí proto, že plast už je v přírodě takřka všudypřítomný a znečišťuje půdu, řeky, moře i ovzduší.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.