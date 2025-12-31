Čtyři dny před koncem roku 2025 proběhlo třetí a v tomto roce i poslední setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským na americké půdě. Od výbušné první návštěvy ukrajinského prezidenta v Bílém domě 28. února přitom uplynulo téměř deset měsíců a jedno téma rozhovorů obou hlav států se nikterak nezměnilo, naopak v průběhu času ještě nabylo na intenzitě. A to jak ukončit ruskou agresi a dojednat konečný mír na Ukrajině.
Od počátku mandátu amerického prezidenta se přitom právě k němu upínaly zraky mezinárodního společenství, a zejména pak podporovatelů Ukrajiny, a to také v souvislosti s jeho předvolební rétorikou o nutnosti velmi rychlého zastavení války na Ukrajině. Tento slib, nejprve v horizontu 24 hodin, později několika málo týdnů, se však za první rok v úřadu Donaldu Trumpovi naplnit nepodařilo, i když se díky americkému zapojení tempo vyjednávání o povaze míru notně zintenzivnilo.
Co se dočtete dál
- Jaké ústupky by měla Ukrajina učinit.
- Jak Kreml prosadil rozšíření témat dohody a proč to Evropu znepokojilo.
- Jaké vlivy a nátlaky působí na Trumpa při jednání o Ukrajině.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.