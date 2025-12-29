Setkání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a americké hlavy státu Donalda Trumpa na Floridě skončilo bez průlomu v jednáních o mírové dohodě. Ta by měla pokračovat v lednu, kdy zároveň začnou fungovat dvě pracovní skupiny, které si před schůzkou domluvil telefonicky Trump s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Ani Putin, ani Trump. Osud Ukrajiny má do značné míry v rukách Evropská unie
Moskvě se tak podařilo opět – podobně jako v říjnu – podkopat snahu Ukrajiny s podporou evropských spojenců dojednat s Bílým domem něco konstruktivního, co by mohlo znamenat zásadní posun v jednáních. Z vyjádření Trumpa a Zelenského po jejich jednáních v Mar-a-Lago není jasné, co zůstalo z dokumentů, které v minulých týdnech vyjednali Trumpovi vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner.
Co se dočtete dál
- Co chybí k dosažení mírové dohody.
- Co nabídl Trump Ukrajincům.
- Jak Moskva vnutila Trumpovi vidění diplomacie ohledně míru na Ukrajině.
