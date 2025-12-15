Serhije Prytulu znali Ukrajinci dříve jako baviče a moderátora. Potom to chvíli vypadalo, že popularitu přetaví v politickou kariéru, ale do toho přišla válka. Prytula tak dal své jméno a tvář nadačnímu fondu, který vybírá velké peníze na podporu ukrajinské armády. Té pomohl nakoupit třeba desítky obrněných vozidel, vesmírný satelit a nyní také protidronové zbraně.
Pořád je tak velmi populární a jeho charita nyní roste například v USA. „Od současných diplomatických jednání máme na Ukrajině nulová očekávání. Nejlepším vyjednávačem je naše armáda. A já dělám a budu dělat všechno pro to, abych jí pomohl,“ zdůraznil Prytula během rozhovoru pro HN v Praze, kam přijel rozvíjet spolupráci s organizací Dárek pro Putina.
Kdesi v pozadí Prytulových činů a vyjádření jsou pořád znát náznaky jeho politických ambicí, na což upozorňují analytici ukrajinské scény. „Za války jakékoliv volby vylučuji a nechci o politických plánech mluvit,“ říká ale Prytula, kterého na sociálních sítích sleduje přes šest milionů lidí.
Co se dočtete dál
- Jaká očekávání mají Ukrajinci od probíhajících mírových jednání.
- Jak se mění potřeby ukrajinské armády.
- Jak se vybírají peníze na válečnou charitu na Ukrajině a v USA.
