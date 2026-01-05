V samém závěru roku 2025 přišla ze Spojených států do Evropy jedna dobrá zpráva. Tedy především do Itálie. Američané nezavedou, navzdory předchozím hrozbám, cla na dovoz italských těstovin, která měla dosáhnout až 100 procent. Italští výrobci si stěžovali, že by to jejich vývozu do USA zasadilo „fatální úder“. Místo toho vstupují v platnost výrazně nižší celní tarify, byť se Washington k celé záležitosti podle svých slov ještě vrátí.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v tomto případě od svých hrozeb ustoupila, a to hlavně kvůli stále vysoké inflaci. Trump sice tvrdí, že jídlo a další klíčové položky zlevňují, ale pravdou je opak. A Američané jsou podle průzkumů kvůli cenám v obchodech stále naštvanější. Prezident tak nechtěl riskovat, že další cla zvýší i ceny těstovin. Stejně jako u těstovin Bílý dům „vyměkl“ i u plánovaných cel na dovoz kuchyňských linek nebo některých druhů nábytku.
