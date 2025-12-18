Živit se jako malíř pokojů nebo natěrač mohou v Česku jen lidé, kteří obor vystudovali nebo absolvovali příslušný rekvalifikační kurz. Česko to zdůvodňuje „bezpečností a hygienou“. Takové požadavky ale má jen dalších sedm zemí Evropské unie. Nabízí se tedy otázka, jestli ve většině Evropy malíři pokojů nebo natěrači nefungují bezpečně a hygienicky.
Jde přitom jen o jeden z mnoha příkladů. „Regulovaných profesí máme přibližně 330, jsou mezi nimi třeba pracovník v mlynářství, poradce v ochraně rostlin nebo pedikér či manikér,“ řekla HN ekonomka a někdejší zástupkyně Česka u Světové banky Jana Matesová. Česko si podle ní „tvrdě hájí vlastní bariéry“. Požadavky pro to, kdo může být třeba klempířem, přitom regulují jen další tři země EU, ohledně restauratérů mají pravidla pouze další čtyři státy unie.
Co se dočtete dál
- Proč Česko reguluje tolik profesí?
- Kdo skutečně nastavuje pravidla vstupu do povolání?
- Jak se můžeme inspirovat v Polsku?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.