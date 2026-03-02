Státu kvůli nelegální práci utíkají desítky miliard korun, inspektorát práce proto stále víc „šlape“ do kontrol. V loňském roce při nich odhalil téměř 2500 nelegálně pracujících lidí, což je v porovnání s rokem 2024 nárůst o 38 procent.

Data Státního úřadu inspekce práce navíc ukazují, že inspektoři stále víc trestají praxi, která se v Česku v posledních letech mezi firmami rozmohla – takzvané zastřené zprostředkování zaměstnávání.

Podniky si ve snaze ušetřit najímají některé pracovníky pomocí smluv o dílo s takzvanými černými agenturami, které na rozdíl od těch legálních nemají potřebnou licenci. Smlouvy jsou pouze naoko, ve skutečnosti tito lidé pracují spolu s kmenovými zaměstnanci a rozdíl není vidět ani v náplni jejich práce. Z čísel o loňských kontrolách navíc vyplývá, že inspektoři nejdou pouze po černých pracovních agenturách, ale stále víc se zaměřují i na zaměstnavatele, kteří s agenturami spolupracují.

