Nutnost zapojení generace Z na pracovišti byla poslední roky jedním z hlavních témat personalistů i vedení firem. S rozšířením nástrojů umělé inteligence a větší snahou o úspory ale přišel zlom. A nové technologie začaly nahrazovat role určené právě lidem na začátku kariéry. Ti teď pro získání práce podle svých představ musí umět daleko více než dříve. Některé z firem ale začaly zjišťovat, že se bez juniorů přece jen neobejdou.
Co se dočtete dál
- Jak se omezení juniorů projevuje v právu, IT či poradenství.
- Kde už role juniorů začíná chybět.
- Co firmám hrozí, pokud nebudou pěstovat juniory.
