Během příštích dvou dekád prý umělá inteligence udělá takové pokroky, že bude chytřejší než jakýkoliv člověk na světě, převezme většinu naší práce a zajistí lidstvu takové bohatství, že se člověk bude moci věnovat jen koníčkům. Dostatečné příjmy na jejich zaplacení nám poskytne stát ve formě nepodmíněného příjmu. Tak to alespoň vidí Elon Musk.
Máte obavy, jestli budete mít v důchodu dostatečně vysokou státní penzi, a raději si na stáří spoříte nebo investujete? Děsíte se ztráty práce kvůli nástupu umělé inteligence? Podle amerického miliardáře a technologického vizionáře jsou tyto strachy lidí, kterým je do 40 nebo 50 let, zbytečné. „Nedělejte si starosti s hromaděním peněz na důchod, za deset nebo dvacet let úspory nebudou potřeba,“ prohlásil letos na začátku roku Musk v podcastu Moonshots.
Co se dočtete dál
- Jak technologický vývoj změní ekonomiku a daňový systém.
- Jaké výhody a problémy by přineslo zdanění robotů a umělé inteligence.
- Proč technologická revoluce vrací do hry úvahy o nepodmíněném univerzálním příjmu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.