Nabídl jsem běžně dostupnému chatbotu celý loňský maturitní test z matematiky ve formátu PDF. Předem jsem mu odpustil jednu banalitu ‒ graf paraboly ‒ a popsal řezy krychlí na obrázku. V jeho řešení jsem nenašel chybu.

Matematicky nelze proti pojetí testu mnoho namítat ‒ je však překonané technologicky a ekonomicky. Školy kvůli němu nemají čas učit žáky matematizovat skutečné problémy a kriticky interpretovat výsledky. Zbývající text, stylizovaný jako vzkaz od AI nám lidem, vysvětluje, proč máme výpočty nechat strojům.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč jsou ruční výpočty tržně méně hodnotné.
  • Jak by měly školy přesměrovat výuku k matematickému modelování.
  • Které matematické dovednosti zvládnou stroje a které zůstanou lidské.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.