Nabídl jsem běžně dostupnému chatbotu celý loňský maturitní test z matematiky ve formátu PDF. Předem jsem mu odpustil jednu banalitu ‒ graf paraboly ‒ a popsal řezy krychlí na obrázku. V jeho řešení jsem nenašel chybu.
Matematicky nelze proti pojetí testu mnoho namítat ‒ je však překonané technologicky a ekonomicky. Školy kvůli němu nemají čas učit žáky matematizovat skutečné problémy a kriticky interpretovat výsledky. Zbývající text, stylizovaný jako vzkaz od AI nám lidem, vysvětluje, proč máme výpočty nechat strojům.
Co se dočtete dál
- Proč jsou ruční výpočty tržně méně hodnotné.
- Jak by měly školy přesměrovat výuku k matematickému modelování.
- Které matematické dovednosti zvládnou stroje a které zůstanou lidské.
