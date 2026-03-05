Zpráva estonské zahraniční zpravodajské služby z roku 2026 International Security Report obsahovala jedno překvapivé zjištění. Služba testovala čínský open-source model umělé inteligence DeepSeek na zaujaté nebo neúplné odpovědi. „Při diskuzi o otázkách týkajících se bezpečnosti Estonska DeepSeek skrývá klíčové informace a do svých odpovědí vkládá čínskou propagandu,“ varuje zpráva.
Také audit provedený neziskovou organizací Policy Genome a podrobná studie financovaná švédskou Agenturou pro psychologickou obranu poukazují na to, že přední čínské modely, jako jsou DeepSeek, Qwen od Alibaby a Kimi od Moonshotu, obsahují skryté kontroly obsahu, které daleko přesahují domácí politickou citlivost Číny.
Co se dočtete dál
- Jak čínské modely formují odpovědi o ruské invazi na Ukrajinu?
- Jaký vliv má jazyk dotazu na zaujatost výstupů modelů?
- Jak rychle a masivně se šíří čínské modely?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.