Zpráva estonské zahraniční zpravodajské služby z roku 2026 International Security Report obsahovala jedno překvapivé zjištění. Služba testovala čínský open-source model umělé inteligence DeepSeek na zaujaté nebo neúplné odpovědi. „Při diskuzi o otázkách týkajících se bezpečnosti Estonska DeepSeek skrývá klíčové informace a do svých odpovědí vkládá čínskou propagandu,“ varuje zpráva.

Také audit provedený neziskovou organizací Policy Genome a podrobná studie financovaná švédskou Agenturou pro psychologickou obranu poukazují na to, že přední čínské modely, jako jsou DeepSeek, Qwen od Alibaby a Kimi od Moonshotu, obsahují skryté kontroly obsahu, které daleko přesahují domácí politickou citlivost Číny.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak čínské modely formují odpovědi o ruské invazi na Ukrajinu?
  • Jaký vliv má jazyk dotazu na zaujatost výstupů modelů?
  • Jak rychle a masivně se šíří čínské modely?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.