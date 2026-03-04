V posledních měsících (a u některých titulů už déle) sledujeme ostré výprodeje akcií zavedených softwarových firem, jako jsou Microsoft, Intuit, Adobe či Salesforce. Zatímco obecné americké indexy výrazně neklesají, akcie těchto společností spadly ze svých vrcholů zhruba o 30 až 60 procent. Důvodem je obava, že rozvíjející se umělá inteligence (AI) udělá z dnes placených softwarových služeb komoditu – tedy něco levného, nebo dokonce zdarma.
Černé scénáře se už z velké části promítly do cen akcií vývojářů. Je tento strach podložený? Dynamický vývoj AI může časem stlačit ceny i marže poskytovatelů softwaru. U části produktů může AI snížit poptávku vyšší produktivitou (méně licencí), nebo některé funkce zcela nahradit. Například CRM může být v určitých procesech nahrazeno AI agenty spravujícími data mimo tradiční platformy. U kreativních nástrojů může AI zlevnit tvorbu obsahu a omezit potřebu pokročilých funkcí, což může zmenšit tržní podíl společností, jako je Adobe.
Týden s technologiemi: Umělá inteligence přináší aplikace na přání a obavy z konce korporátního softwaru
Ovšem vyšší riziko adopce AI se týká hlavně jednotlivců a menších firem; velké organizace budou i nadále vyžadovat špičkovou kvalitu softwaru a podporu. Problém je v tom, že ocenění mnoha softwarových společností už dnes působí, jako by k narušení byznysu mělo zcela určitě dojít. Adobe se obchoduje kolem 11,7násobku zisku, Salesforce okolo 14 a Microsoft zhruba 24, tedy historicky nízko. Přesto zatím v číslech nevidíme kolaps marží ani dramatické zhoršení růstu; trh spíše nacenil teoretickou budoucnost.
Trh ale podle nás zapomíná na sílu těchto nadnárodních firem: stabilní tržby, vysoké marže, kapitál na investice, know-how, data, distribuce a značku – to vše tvoří jejich tzv. moat neboli konkurenční výhodu. Navíc vývojáři nesedí na rukou a již adaptují AI do svých produktů: Adobe monetizuje Firefly, Microsoft integruje AI napříč produkty, Salesforce posiluje AI v CRM.
Zcela jistě existují scénáře, v nichž AI ukrojí část byznysu těmto gigantům. Pravděpodobnější je ale jen zpomalení růstu a mírně nižší marže – to a ještě mnohem více negativního je už v cenách podle nás promítnuto. Panika v tomto segmentu tak vytvořila zajímavé příležitosti, i když negativní sentiment ještě může nějakou dobu přetrvat.
