Hodně lidí si až minulý víkend uvědomilo, jak blízko je z Íránu do Dubaje, kde si nemálo Čechů pořídilo investiční nemovitost. Bezpečnost je ale jen jedno z kritérií, která musí brát investor při nákupu nemovitosti v zahraničí v potaz. Zajímat by ho mělo také dodržování vlastnických práv, struktura tamní populace, přistěhovalectví a samozřejmě cena nemovitosti a výnos. Všechno zmíněné bere v úvahu nový Realitní index Rentiér HN, jenž zahrnuje data za více než 350 měst z 88 zemí. Každý si jej navíc může upravit podle svých preferencí.
Co se dočtete dál
- Jak si vedou jednotlivé země a města po stránce výnosů, bezpečí nebo potenciálního růstu z pohledu realitního investora.
- Proč a v čem jsou americká města atraktivnější než evropská, a přesto nevyhrávají.
- Kde hledat zajímavé možnosti mimo Evropu a USA, pokud chce dotyčný začlenit nákup také do plánu B.
