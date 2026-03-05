Válečný konflikt na Blízkém východě představuje pro světovou ekonomiku významný zdroj nejistoty, jehož dopady by se s vysokou pravděpodobností přenesly i do českého hospodářství. Česká republika sice nepatří mezi země s přímou silnou obchodní expozicí vůči regionu, avšak jako malá otevřená ekonomika je citlivá na sekundární efekty, zejména prostřednictvím cen energií, narušení globálních dodavatelských řetězců, vývoje finančních trhů a zpomalení ekonomiky eurozóny, která je jejím klíčovým obchodním partnerem.

Jakýkoliv globální otřes se do domácího prostředí přenáší jen s malým zpožděním. A efekt může být i docela významný. Co tedy nyní můžeme očekávat?

