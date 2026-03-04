Když Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán loni v červnu, íránský režim se nezmohl na žádnou významnou odvetu. Na Izrael a na americkou základnu v oblasti Perského zálivu vypálil rakety jakoby z povinnosti, Američany o útoku dokonce informoval předem. I loni, stejně jako během nynější války, přitom přišli o život někteří špičkoví íránští představitelé nebo jaderní inženýři, nezbytní pro pokračování jaderného programu, který tato země rozvíjí.
Je jasné, že Íránci se loni pro zdrženlivost rozhodli vědomě, nenutil je k ní nedostatek raket nebo dronů. To ukazuje jejich nynější odpověď na americké a izraelské útoky. Teherán jimi dokázal vyvolat paniku na světových trzích s ropou a především se zemním plynem a ochromit byznysový model řady zemí v Perském zálivu. Íránský režim prostě nyní zvolil úplně jinou strategii než loni. A podle všeho věří, že prodloužení války je nejlepší zárukou jeho vlastního přežití, byť to může znít paradoxně.
Co se dočtete dál
- Proč íránský režim paradoxně vidí dlouhou válku jako záruku svého přežití.
- Co rozhodne o tom, jestli Íráncům jejich strategie vyjde.
- Proč konflikt nechce ukončit ani Izrael.
