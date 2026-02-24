Práci jsme po dvě století považovali za samozřejmý zdroj obživy i pilíř státu. Co když se ale tento základ začíná rozpadat? Umělá inteligence může změnit víc než jen pracovní trh – může změnit samotná pravidla ekonomiky.
Stojíme na prahu strukturální změny, která může mít hlubší dopady než současné geopolitické, demografické či environmentální výzvy. Debata veřejnosti i politických elit se soustředí na války, zadlužení, green deal, migraci, stárnutí populace či pokles plodnosti. Tyto problémy jsou bezpochyby závažné. Je však možné, že nejzásadnější proměna probíhá jinde – v samotném výrobním jádru ekonomiky, v roli práce jako dominantního výrobního faktoru. Rozvoj umělé inteligence otevírá otázku, zda se současný ekonomický model založený na práci jako hlavním zdroji příjmů domácností a veřejných rozpočtů nezačne strukturálně rozpadat.
Co se dočtete dál
- Jak se mění mzdový podíl na HDP pod vlivem AI.
- Jak restrukturalizovat fiskální model při poklesu příjmů z práce.
- Jak se promění jednotlivé profese.
