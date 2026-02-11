Při pohledu na nejnovější data investičních bank JPMorgan a Wells Fargo je zřejmé, že v polovodičovém sektoru probíhá jedna z nejagresivnějších strukturálních změn za poslední dvě dekády. Paměťový trh, kdysi cyklicky závislý na prodejích osobních počítačů a smartphonů před Vánocemi, nyní našel nového pána – umělou inteligenci.
Data JPMorgan ukazují nekompromisní trend, kdy investiční snahy hyperscalerů (technologické firmy provozující masivní datová centra) a „hlad“ datových center po výkonu drasticky mění rozmisťování výrobních kapacit. Jinými slovy, začal boj o zdroje, který v posledních měsících vyvolal brutální cenový skok.
Co se dočtete dál
- Kolik kapacity spotřebují AI paměti ve srovnání se standardními paměťmi.
- Jak rostoucí ceny pamětí ovlivní maloobchodní ceny telefonů a PC.
- Jak dlouhodobě může trh zůstat pod tlakem nedostatku kapacit.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.