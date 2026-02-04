Asi málokterá firma už dnes nezná datum 2. 8. 2026, kdy mají začít naplno dopadat klíčové povinnosti podle AI aktu pro tzv. vysoce rizikové AI systémy. Typicky se to týká AI v náboru a řízení zaměstnanců, při posuzování úvěruschopnosti, u přístupu k podstatným službám nebo v částech kritické infrastruktury. Pro velké firmy i veřejný sektor to byl srozumitelný „kotvicí“ termín, podle něj se dalo plánovat řízení rizik, rozpočty, vnitřní pravidla pro umělou inteligenci i smlouvy s dodavateli.
Jenže do hry vstoupila další proměnná, která se v legislativním postupu EU posouvá kupředu a zároveň budí emoce – Digital Omnibus. Má zmírnit regulační tlak v digitálních předpisech a jeho část upravuje i AI akt. Komise v návrhu nabízí jednoduchou logiku, povinnosti pro vysoce rizikové AI nemají začít běžet „naslepo“ k pevnému datu, ale až ve chvíli, kdy komise rozhodnutím potvrdí, že jsou k dispozici praktické podpůrné nástroje pro compliance (standardy, specifikace, metodiky a vodítka). Poté by se pravidla pro řadu systémů uplatnila po šesti měsících (nejpozději 2. 12. 2027) a pro některé systémy po 12 měsících (nejpozději 2. 8. 2028).
Co se dočtete dál
- Kdy a za jakých podmínek komise umožní odklad povinností podle AI aktu.
- Jak nastavit udržitelné interní předpisy.
- Proč se firmám nemusí vyplatit pouze dočasná opatření.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.