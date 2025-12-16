Brusel byl léta hrdý na „bruselský efekt“: když EU něco zreguluje, globální firmy se obvykle přizpůsobí. Nejznámějším příkladem je GDPR. Udělalo z EU světového rozhodčího pro ochranu dat a přimělo firmy uplatňovat jeho standardy i mimo Evropu.
Úspěch má ale svou cenu. EU postupně navrstvila na GDPR celou řadu digitálních předpisů, o platformách, datech, kybernetické bezpečnosti i umělé inteligenci. Dodržování pravidel se změnilo v bludiště a mnoho malých a středních podniků proto své ambice omezilo, nebo se dokonce evropskému trhu raději vyhnulo. Jak varuje Draghiho zpráva o konkurenceschopnosti, Evropa zaostává za USA a Čínou zejména v oblasti AI a cloudu, protože inovativní firmy jsou v každé fázi brzděny nesourodou a restriktivní regulací a často škálují raději v zahraničí.
Co se dočtete dál
- Jak Digital Omnibus změní definici osobních údajů.
- Jak návrh zmírní oznamovací povinnosti pro firmy.
- Jak se umožní použití osobních údajů pro trénování AI na základě oprávněného zájmu.
