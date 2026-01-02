Světový trh s AI směřuje k astronomickým hodnotám. Podle analýzy Morgan Stanley mají celkové tržby v tomto sektoru v roce 2028 dosáhnout 722 miliard USD. Do roku 2032 má tato cifra dosáhnout více než 1,8 bilionu USD.
Tento rozmach ale vyžaduje masivní investice do hardwaru. Výdaje na servery, sítě a paměti pro generativní AI by se měly téměř ztrojnásobit, a to z 98 miliard USD v roce 2024 na 300 miliard USD v roce 2028. Bilionové technologické firmy jako Google, Amazon a Meta, kterým se přiléhavě přezdívá také hyperscaleři, proto plánují v současném roce v této oblasti investice přesahující 360 miliard USD. Taková suma převyšuje například tržní kapitalizaci společnosti Procter & Gamble, jednoho z největších globálních koncernů zaměřujícího se zejména na drogistické zboží. Investice, které dříve definovaly ty nejtěžší váhy, tak dnes blednou vedle peněz sypaných do AI infrastruktury.
Co se dočtete dál
- Jak rychle porostou tržby sektoru AI do let 2028 a 2032.
- O kolik by měly vzrůst výdaje na servery, sítě a paměti pro generativní AI do roku 2028.
- Jaké energetické nároky přinese nasazení moderních AI čipů a datových center.
