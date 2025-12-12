Evropská unie se ocitla v pozici, kdy, slovy Václava Havla z jeho prvního novoročního projevu, „nevzkvétá“. Ztrácí svoji globální politickou autoritu a vážnost, ekonomicky zaostává, přestala vytvářet a určovat trendy a spíše má starost, aby s těmito trendy udržela krok a neztratila stopu.

Na straně druhé je ale stále místem, kde se dobře žije. Poměrně těžce budeme ve světě hledat oblast, v níž by kvalita života byla diametrálně lepší. Bude-li však ona pozvolna mizející politická autorita i ekonomické zaostávání pokračovat, je fatálně ohrožen i onen evropský sociální model. EU se musí probudit, leč samotné probuzení nestačí. Vzbuzená EU musí ihned vědět, kudy se má vydat a jakých chyb a slepých cest se vyvarovat.

