Ve střední Evropě bývá zvykem si někdy idealizovat Finsko. To má díky povinné vojenské službě a historické zkušenosti velkou a schopnou armádu, díky skvělému školskému systému vzdělanou populaci a díky Vladimiru Putinovi se stalo aktivním členem NATO.
Už sice nemá tak slavnou Nokii, z této někdejší ikony mobilních telefonů je ale pořád jedna ze dvou západních firem na čele vývoje 5G sítí. Nepochybně brzo uslyšíme o finských obranných start-upech, jako je satelitní Iceye, nebo o dalších firmách, jako je výrobce obrněnců Patria. Možná i kvůli tomu všemu – včetně 1,7 Fina na jednu saunu v zemi – je Finsko nejšťastnější zemí na světě.
Co se dočtete dál
- Co je to finské sisu.
- Je je možné pochopit principy diplomacie.
- V čem je hlavní finská inspirace Evropě.
