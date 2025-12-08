Sakari Puisto nastoupil na pozici finského ministra hospodářství a zaměstnanosti letos v červnu. Za výměnou dva roky po volbách ale nebyl žádný skandál či zdravotní problémy předchůdce – bylo to v plánu. Nacionalistická Strana Finů, jíž je Puisto součástí a která dostala hospodářství na starost, se po volbách v roce 2023 dohodla na rotačním systému ministrů na nejdůležitějších resortech.
Puisto tak nyní na dva roky vede strategické směřování Finska z hlediska mezinárodního obchodu a podpory tamních firem. V ní se aktuálně soustřeďuje zejména na rozvoj technologií – od kvantových po vesmírné. Puisto je zároveň zodpovědný i za státní hmotné rezervy a celkovou koncepci připravenosti země na krizové situace. V té jsou přitom Finové uznávaní po celém světě. Řada států se jimi proto chce vzhledem k současnému geopolitickému napětí nechat inspirovat.
„Pokud dojde k nějakému narušení či mimořádné události, celá finská společnost je připravená hladce dále fungovat. Myslím, že tento druh znalostí, které jsme si osvojili, je v dnešním světě velmi relevantní a mnoho zemí i organizací se chce naučit, jak to děláme,“ řekl Puisto minulý týden na exkluzivním setkání s novináři v Helsinkách, jehož se zúčastnily i HN.
To vše v době, kdy se Finsko potýká se schodkem státního rozpočtu okolo 10 miliard eur (asi 240 miliard korun – tedy v podstatě ve stejné výši jako v Česku). Na deficitu se podobně jako ve zbytku vyspělého světa podepisuje zejména stárnutí populace, a tím pádem větší zátěž na zdravotní a sociální systém. Ve velké míře má na finský schodek negativní vliv i navýšení podílu peněz, které jdou na obranu země poté, co její přímý soused, Rusko, v roce 2022 zahájil invazi na Ukrajinu.
