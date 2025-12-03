Adventní čas hodlá vláda v demisi strávit rozjímáním nad státním rozpočtem. Jak řekl končící ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka po skončení jednání kabinetu, pokud bude vláda v demisi existovat ještě 17. prosince, pošle v tento termín do sněmovny upravený návrh státního rozpočtu na rok 2026. Připomeňme, že politici nastupující vlády vyčítají kabinetu v demisi rozpočtovou „díru“ ve výši necelých sta miliard korun, peníze prý chybí na investice i na důchody. Ministr financí na odchodu Zbyněk Stanjura toto číslo označil za nesmyslné. Národní rozpočtová rada vlády předložený rozpočet označila za špatný, její šéf Mojmír Hampl ale dodal, že nastupující vláda jej chce udělat ještě horší. Tahanice o výši schodku pak označil za politickou hru.
Co se dočtete dál
- Kdy vláda přepracuje rozpočet?
- Co se od toho dá očekávat?
- Jaký bude rozpočet 2026?
