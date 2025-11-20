Přijmout rozpočet navržený kabinetem Petra Fialy (ODS) i s chybějícími miliardami, nebo ho vrátit a odstartovat příští rok v rozpočtovém provizoriu? Budoucí vládní koalice se musí do pondělka rozhodnout, jak na odloženém jednání sněmovního rozpočtového výboru, v němž má většinu, bude hlasovat. Podle Mojmíra Hampla, předsedy Národní rozpočtové rady, která dohlíží na dodržování pravidel hospodaření státu, jde však jen o politickou hru. Podle něj není provizorium žádná tragédie, pokud umožní vznik lepšího rozpočtu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak vidí debaty politiků předseda rozpočtové rady Mojmír Hampl.
  • Co chce budoucí vláda do pondělka vymyslet.
  • Co vadí Hamplovi na rozpočtu.
  • V čem se zastává kabinetu Petra Fialy.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se