Přijmout rozpočet navržený kabinetem Petra Fialy (ODS) i s chybějícími miliardami, nebo ho vrátit a odstartovat příští rok v rozpočtovém provizoriu? Budoucí vládní koalice se musí do pondělka rozhodnout, jak na odloženém jednání sněmovního rozpočtového výboru, v němž má většinu, bude hlasovat. Podle Mojmíra Hampla, předsedy Národní rozpočtové rady, která dohlíží na dodržování pravidel hospodaření státu, jde však jen o politickou hru. Podle něj není provizorium žádná tragédie, pokud umožní vznik lepšího rozpočtu.
Co se dočtete dál
- Jak vidí debaty politiků předseda rozpočtové rady Mojmír Hampl.
- Co chce budoucí vláda do pondělka vymyslet.
- Co vadí Hamplovi na rozpočtu.
- V čem se zastává kabinetu Petra Fialy.
