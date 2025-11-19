Nutno uznat, že si nastupující vládní koalice umí svoji chvilku slávy vychutnat. Projednávání návrhu státního rozpočtu v rozpočtovém výboru sněmovny mělo ve středu nádech čtyřhodinové divadelní hry. Part odcházejícího ministra financí Zbyňka Stanjury se hrál ve stylu „všechno je v pořádku“, budoucí ministryně financí Alena Schillerová kontrovala tím, že „na nic nejsou peníze“, a vedlejší postavy se zoufale snažily prosadit s návrhy, které v zásadě nikoho nezajímaly. A to včetně makroekonomické vsuvky nového poslance a bývalého dlouholetého děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka.
Co se dočtete dál
- Jak vláda obchází účetní pravidla u investic do dopravy.
- Jak nová vláda plánuje řešit miliardové díry v rozpočtu.
- Jaké konkrétní projekty bydlení již mají stavební povolení a jak bude zajištěno jejich financování.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.