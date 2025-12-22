Nastupující vláda chystá seškrtání tabulkových míst napříč státní správou a k výměně dojde zřejmě i v řadách vrcholných státních úředníků. Je logické, že nastupující ministři nového vládního kabinetu chtějí ve svém týmu lidi, kterým věří.

V Česku jsme ale ještě nepochopili, že vrchní ředitelé ministerstev nejsou ministrův tým.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké dopady měly masové výměny vrchních ředitelů za minulé vlády.
  • Proč rozsáhlé reorganizace paralyzují ministerstva před a po nástupu vlády.
  • Jak funguje model šéfúředníka v zahraničí a jak by mohl vypadat v ČR.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.