Nastupující vláda chystá seškrtání tabulkových míst napříč státní správou a k výměně dojde zřejmě i v řadách vrcholných státních úředníků. Je logické, že nastupující ministři nového vládního kabinetu chtějí ve svém týmu lidi, kterým věří.
V Česku jsme ale ještě nepochopili, že vrchní ředitelé ministerstev nejsou ministrův tým.
Co se dočtete dál
- Jaké dopady měly masové výměny vrchních ředitelů za minulé vlády.
- Proč rozsáhlé reorganizace paralyzují ministerstva před a po nástupu vlády.
- Jak funguje model šéfúředníka v zahraničí a jak by mohl vypadat v ČR.
