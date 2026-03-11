Rodičovská by se mohla od ledna zvednout z 350 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat či vícerčat by pak nově činila 800 tisíc místo nynějších 700 tisíc korun. Vyšší částky by byly na děti, které by se narodily po 1. lednu. Vyplývá to z novely o státní sociální podpoře, kterou připravilo ministerstvo práce.
Na přidání by podle něj bylo potřeba příští rok 230 milionů korun, v roce 2028 pak 1,6 miliardy a v posledním roce volebního období 2,9 miliardy korun. Zvýšení rodičovské, její valorizaci i další změny na podporu rodin navrhovali před nedávnem i opoziční poslankyně a poslanci STAN, lidovců či Pirátů. Vláda jejich návrhy nepodpořila.
Vyšší příspěvek pro rodiče, kteří se u dítěte vystřídají. Stát hledá cesty, jak splnit domácí úkol
Rodičovská se naposledy zvedla od ledna 2024, a to z 300 tisíc na 350 tisíc korun. Dvojčata a vícerčata mohou od letoška čerpat dvojnásobnou částku, tedy 700 tisíc korun, připomnělo v podkladech k novele ministerstvo. Teď navrhuje od ledna růst částky zhruba o 14 procent.
„Změna má za cíl snížení dopadů inflace a zlepšení situace rodin s dětmi včetně lepšího sladění osobního a pracovního života například tím, že navýšený rodičovský příspěvek umožní vyšší míru spolufinancování předškolních zařízení pro děti,“ uvedli v podkladech k novele autoři.
Narozených dětí v Česku v posledních letech každý rok ubývalo, méně je tak i příjemkyň či příjemců rodičovské. Loni v prosinci podle údajů ministerstva poslaly úřady práce rodinám 208 100 příspěvků. O rok dřív jich bylo 231 400. Minulý rok výdaje činily 27,9 miliardy korun, předloni pak 29,2 miliardy korun.
Ministerstvo v podkladech k novele pro vládu uvádí nižší vyplacené částky – za minulý rok 27,2 miliardy korun a za předminulý 28,4 miliardy. Na přidání by příští rok bylo potřeba asi 230 milionů korun, v roce 2028 přes 1,6 miliardy korun a v posledním roce tohoto volebního období téměř 2,9 miliardy korun, spočítal resort.
Vláda ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení slibuje zvýšení rodičovské na 400 tisíc. Píše také, že umožní flexibilní čerpání částky a rodičům dětí do tří let nabídne možnost volby mezi „klasickou rodičovskou dovolenou a rodičovským režimem“. Novela mění jen výši dávky, pravidla jejího vybírání, pružnost či okruh příjemců neupravuje.
Připomínky k návrhu mohou ministerstva, úřady, odboráři či zaměstnavatelé posílat do 9. dubna. Poté předlohu projedná kabinet. Aby novela začala platit, musí ji schválit také parlament a podepsat prezident.
