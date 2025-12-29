Vláda stihla během prvního týdne své existence projednat změny, které zvýší rozpočtové schodky o desítky miliard korun ročně. Další zářez má přinést slibované zrušení penzijní reformy, nevíme ale, jak velký. Optimisté uklidňují, že z plejády opatření ke stabilizaci systému penzí, přijaté v minulém volebním období, budou zrušena jen ta nejméně finančně náročná. Uvidíme. Plánovaný zásah do penzijního systému je ale i tak nejméně ze tří důvodů nežádoucí.
Důvod první – ekonomický. Politická reprezentace má legitimitu rozdělovat existující zdroje podle priorit svých voličů. Zásahy do penzí by ale alokovala dosud neexistující zdroje. Zadlužit zemi dává smysl, pokud vládní výdaj povede k rychlejšímu růstu hodnot, tedy pokud je jeho ekonomický multiplikátor větší než jedna. Mezi takové patří infrastrukturní stavby a snad i zlevnění elektřiny firmám. Těžko ale zvýšení důchodů, které podpoří jen spotřebu, a to jen částí prostředků, zatímco část přejde do dlouhodobých úspor.
Důvod druhý – sociální. Přerozdělení zdrojů ve prospěch penzistů by bylo namístě, kdyby ti byli chudobou nejohroženější sociální skupinou. Údaje ČSÚ z roku 2024 ovšem ukazují, že tomu tak není. Jako chudých se kvalifikuje 8,6 procenta důchodců, ale až 36,3 procenta samoživitelů či samoživitelek s dětmi a 58 procent nezaměstnaných. To koresponduje s jinou statistikou, podle níž má 20 procent nejchudších domácností důchodců příjmy na osobu vyšší než 20 procent nejchudších domácností v celé populaci.
Důvod třetí – společenská soudržnost. Jak ukázala studie Národní rozpočtové rady, náklady probíhající penzijní reformy se rozdělí vcelku rovnoměrně napříč věkovými skupinami. Důchodci přispívají nižší valorizací penzí, ekonomicky činní přispějí pozdějším odchodem do penze a nižším zápočtem odpracovaných let. Zásah do reformy ale tuto rovnoměrnost naruší, čímž rozdělí společnost na vítěze (patrně věkové skupiny 50+) a poražené (ti mladší). Klín vražený do společenské soudržnosti je to poslední, co Česko potřebuje. Stále je šance se mu vyhnout.
