O státních rozpočtech lze tvrdit v podstatě cokoli. Protože lidé (naštěstí) nemají povinnost rozumět státnímu rozpočtu, tak možnosti tvrdit cokoli dosyta využívají politici . Zcela po právu někteří tvrdí, že je v něm málo peněz. Jiní že moc. A jiní že akorát. Každý bude mít kus pravdy, když se na to podívá z nějakého úhlu pohledu. To je součást legitimního politického boje. Představě, že tu bude jeden konečný arbitr, Velký bratr, a jinak katr, té jsme odzvonili před 36 lety.
Trochu menší možnosti mají politici v rozmanitosti tvrzení, jestli na něco konkrétního jsou v rozpočtu peníze. Tady už můžeme říci mnohem objektivněji ano/ne. A přesně k tomu máme nezávislou Národní rozpočtovou radu. (Ta opakovaně potvrzuje, že třeba ty nyní omílané důchody jsou v návrhu spočítány správně a peníze na ně nechybí.)
Dobrá. Ale co když má politik názor, že se ekonomika bude vyvíjet hůř, než podle nejlepšího svědomí odhadují ekonomové? A přijde morová epidemie a vláda se rozhodne znovu uzavřít ekonomiku? Pak by skutečně v rozpočtu bylo peněz méně. Ale zrovna důchody aj. jsou platby ze zákona povinné (ne tak stavění dálnic). Tedy na ně peníze budou vždy, třeba skrze novelizaci rozpočtu v průběhu roku. Tedy ani politik nemůže tvrdit, že stát přestane platit důchody.
V pondělí došly státu peníze. A nikdo si ničeho nevšiml
Bohužel, k této politováníhodné události tento týden došlo. Budoucí ministryně financí důchodcům a jiným osobám v křehké situaci tvrdila, že příští rok „nejpozději na podzim by přestaly chodit důchody, nemocenské nebo příspěvky na péči“, kdyby se z rozpočtu vydávalo jen to současné maximum dovolené zákonem. To už je jako křičet bezdůvodně „hoří“ v plném divadle. A právě proto to obzvláště politici ani v zemích s největší svobodou projevu nedělají. Jak formuluje spoluzakladatel oboru ekonomie práva Richard Posner, náklady vzniklé paniky by pak byly mnohem vyšší než náklady omezení svobody slova.
Na důchody je. A kdyby nakrásně nebylo, stát si v průběhu roku na zákonné platby půjčí. Ministryně to dobře ví. Sama to třikrát udělala. Pokud tvrdí, že přestane vyplácet důchody, tvrdí tím, že hodlá porušit zákon.
