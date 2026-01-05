Pár desítek miliard sem, pár tam. V zemi, která už pátým rokem vykazuje deficity ve výši stovek miliard, si člověk na kouzla se státním rozpočtem už tak nějak zvykl. Miliardy se ale většinou přehazují v případech nenadálých událostí, nikoliv pár dní před zveřejněním finálního výsledku hospodaření za celý rok.
Těžko ale můžeme být překvapeni výrokem ministryně financí Aleny Schillerové, že rozpočet skončí v daleko větším deficitu, než jaký naplánoval její předchůdce Zbyněk Stanjura. A to byl sněmovnou schválený deficit ve výši 241 miliard pro mnohé neuvěřitelný už na podzim roku 2024, kdy jej resort financí předložil.
Co se dočtete dál
- Jak dopadne státní rozpočet 2025?
- V čem se minulá vláda mýlila?
- Měl prezident minulý rozpočet podepsat?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.