Když loni Česká národní banka zveřejnila svou podzimní prognózu, počítala s tím, že koruna další rok oslabí k hodnotě 25,4 Kč za euro. Ještě před Vánoci, kdy už trhy zaceňovaly „faktor Trump“, mířila národní banka na svůj inflační cíl s předpokladem, že nejpravděpodobnější trajektorie kurzu české měny v roce 2025 povede uprostřed mezi pětadvacítkou a šestadvacítkou, aby v první části roku 2026 ještě oslabila.

Realita byla velmi odlišná, přičemž nešlo o krátkodobé výkyvy. Koruna sílila po většinu roku, až se dostala na hladinu, na níž na podzim a na začátku zimy nebyla nikdy v historii. A to ani v letech, kdy vrcholilo posilování, v rámci něhož se koruna dostala i na kurz začínající dvaadvacítkou, ani v inflačním období, kdy kurz těžil z rekordních úroků, a ČNB navíc na trhu v jejím zájmu intervenovala

