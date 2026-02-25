Bankovní rada ČNB drží od loňského května základní úrokovou sazbu na úrovni 3,50 procenta a veškerá rozhodnutí jsou v posledních měsících přijímána jednohlasně. Na první pohled se tak může zdát, že mezi centrálními bankéři panuje dokonalá harmonie.
Nicméně v poslední době lze pozorovat, že se názory v rámci bankovní rady začínají poněkud různit. Nejprve guvernér Aleš Michl zjemnil svou dříve velmi jestřábí rétoriku. Po posledním jednání byla sice opět více akcentována proinflační rizika, přesto podle něj jsou všechny možnosti pohybu úrokových sazeb možné. Mezi zastánce opatrného křídla bankovní rady se řadí Jan Kubíček a také viceguvernérka Eva Zamrazilová. Ta naposledy upozornila na skutečnost, že nebýt nižších cen energií, inflace by byla 2,5 procenta. Navíc zejména díky neuhašenému inflačnímu ohnisku ve službách zůstává jádrová inflace zvýšená těsně pod třemi procenty. Zklidnění situace v této oblasti navíc brání zvýšená dynamika mezd a také svižný růst cen na nemovitostním trhu.
Nižší úrokové sazby? Zapomeňte. ČNB má stále dost důvodů, proč se sazbami nehýbat
Na druhé straně Jakub Seidler uvedl, že měnová politika sice nebude reagovat na administrativní zásahy vlády, ale ty mohou postupně přinášet sekundární dopady, které budou působit protiinflačním směrem skrze nižší inflační očekávání, umírněnější dopad indexace ve smlouvách či nižší tlak na růst mezd. Nejvíce na holubičí nótu ale hraje viceguvernér Jan Frait. Ten argumentuje slabými globálními inflačními tlaky či potenciální korekcí cen aktiv, což by mohlo přimět velké zahraniční centrální banky uvolnit své měnové politiky. Zároveň by podle něj dávalo smysl mírně zvýšit sklon výnosové křivky prostřednictvím mírného posunu jejího krátkého konce směrem dolů. Toho lze nepřekvapivě dosáhnout snížením úrokových sazeb.
Ještě zajímavější obraz tvoří predikce samotné ČNB. Ta naznačuje, že by ve druhé polovině letošního roku mohly jít sazby dokonce nahoru. Minulost ukázala, že se současná bankovní rada ne vždy řídila doporučeními svého analytického aparátu a o to důležitější bude srozumitelně komunikovat následující kroky.
