Chátrající dvouhektarový areál bývalé textilky SEBA a Rotextile v centru Rokytnice nad Jizerou čeká už 20 let na oživení. Nový život by mu měla vdechnout česká investiční skupina Trigema. Plánuje v něm vybudovat hotelový, rekreační a rezidenční komplex s kapacitou zhruba 1350 lůžek. Město má z takového záměru radost. Rozpadající se secesní tkalcovna kousek od Dolního náměstí je dlouhodobou bolestí tohoto krkonošského střediska.
„Vítáme především výstavbu hotelu s navazujícími službami a provozy jako je aquapark, kongresové sály, restaurace a další. Město má již od roku 2024 uzavřeno s investorem memorandum o spolupráci,“ řekl HN starosta Petr Matyáš (Starostové pro Liberecký kraj). Komplex by měl nabídnout služby, které městu chybí. Společnost Trigema Textilka Rokytnice s.r.o. v lednu požádala o posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA), koncem února svou žádost ale zase stáhla.
Co se dočtete dál
- Proč Trigema stáhla svou žádost o EIA.
- Jak má hotelový a rezidenční komplex vypadat.
- Kde chce město mít vytoužený kulturní sál.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.