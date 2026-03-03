Chátrající dvouhektarový areál bývalé textilky SEBA a Rotextile v centru Rokytnice nad Jizerou čeká už 20 let na oživení. Nový život by mu měla vdechnout česká investiční skupina Trigema. Plánuje v něm vybudovat hotelový, rekreační a rezidenční komplex s kapacitou zhruba 1350 lůžek. Město má z takového záměru radost. Rozpadající se secesní tkalcovna kousek od Dolního náměstí je dlouhodobou bolestí tohoto krkonošského střediska.

„Vítáme především výstavbu hotelu s navazujícími službami a provozy jako je aquapark, kongresové sály, restaurace a další. Město má již od roku 2024 uzavřeno s investorem memorandum o spolupráci,“ řekl HN starosta Petr Matyáš (Starostové pro Liberecký kraj). Komplex by měl nabídnout služby, které městu chybí. Společnost Trigema Textilka Rokytnice s.r.o. v lednu požádala o posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA), koncem února svou žádost ale zase stáhla.

