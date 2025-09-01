Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu odsouhlasila na svém pondělním jednání spolu s takzvanou plánovací smlouvou, podle které investor přispěje na úpravu veřejných prostranství.
Top Tower má být podle dřívějších informací se 135 metry nejvyšší budovou v Praze i v Česku. O 125 metrů vysokou budovu má být opřena o deset metrů vyšší konstrukce znázorňující vrak lodi, kterou navrhli architekt Tomáš Císař a výtvarník David Černý. Uvnitř stavby mají být nájemní byty, obchody, kanceláře či kulturní a zážitkové centrum.
Dům v minulosti kritizovala opozice v Praze 13 či někteří místní obyvatelé. Vedení městské části naopak před pěti lety podepsalo k plánované stavbě s investorem memorandum. Městští radní nyní se změnou územního plánu schválili i návrh smlouvy, na základě které firma poskytne magistrátu a Praze 13 takzvané kontribuce v celkové hodnotě 75,7 milionu korun.
Praha dohání v nedostupnosti bydlení Amsterdam a je třetí nejdražší ze 75 velkých evropských měst, uvádí studie Deloitte
Z toho 60,7 milionu obdrží Praha, a to 14,7 milionu formou finančního příspěvku a zbytek v podobě revitalizace parkoviště a podchodu pod Bucharovou ulicí, stavby dvou výtahů na pěší zónu a vybudování veřejného prostranství před poliklinikou Lípa. Praha 13 dostane 15 milionů korun. Kromě toho firma zajistí také nový přechod pro chodce, pěší průchod pod Seydlerovou ulicí či průjezd pro zásobování pod Bucharovou ulicí.
Praha požaduje prostřednictvím takzvaných kontribucí po developerech určitou částku za metr hrubé podlažní plochy plánovaných projektů, přičemž hlavní pákou je nutnost změny územního plánu. Je potřebná i v případě projektu, kterého se týká aktuální smlouva. Příspěvky vycházejí z metodiky, jejíž příprava začala v minulém volebním období, a využívají institutu takzvaných plánovacích smluv zavedených novým stavebním zákonem.
