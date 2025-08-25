Bydlení v hlavním městě Česka patří dlouhodobě mezi nejhůře cenově dostupné v Evropě. Na vlastní byt v Praze o průměrné velikosti 70 metrů čtverečních lidé vynaloží 15 hrubých ročních mezd. Hůře jsou na tom ze 75 sledovaných měst jen v Amsterdamu a v Athénách, ale rozdíly mezi těmito třemi městy se smazávají.
Nedostupnost bydlení v Praze se oproti loňsku ještě zhoršila. Před rokem potřebovali Pražané na pořízení bytu 13,5 hrubé roční mzdy. V Amsterdamu to bylo 15,1 oproti současné hodnotě 15,4. Ukazuje to nejnovější Deloitte Property Index 2025, jejž mají HN k dispozici. Poradenská firma Deloitte jej vydává každoročně už 14 let v řadě.
Co se dočtete dál
- V kterých evropských městech je bydlení nejhůře a nejlépe dostupné.
- Jak se budou vyvíjet nájmy.
- Která opatření mají dostupnost bydlení zlepšit.
