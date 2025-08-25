Bydlení v hlavním městě Česka patří dlouhodobě mezi nejhůře cenově dostupné v Evropě. Na vlastní byt v Praze o průměrné velikosti 70 metrů čtverečních lidé vynaloží 15 hrubých ročních mezd. Hůře jsou na tom ze 75 sledovaných měst jen v Amsterdamu a v Athénách, ale rozdíly mezi těmito třemi městy se smazávají.

Nedostupnost bydlení v Praze se oproti loňsku ještě zhoršila. Před rokem potřebovali Pražané na pořízení bytu 13,5 hrubé roční mzdy. V Amsterdamu to bylo 15,1 oproti současné hodnotě 15,4. Ukazuje to nejnovější Deloitte Property Index 2025, jejž mají HN k dispozici. Poradenská firma Deloitte jej vydává každoročně už 14 let v řadě.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • V kterých evropských městech je bydlení nejhůře a nejlépe dostupné.
  • Jak se budou vyvíjet nájmy.
  • Která opatření mají dostupnost bydlení zlepšit.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.